Капремонт павильона «Семена» на ВДНХ завершится осенью 2020 года

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Капитальный ремонт павильона №7 «Семена» на ВДНХ завершится осенью 2020 года.
Капремонт павильона «Семена» на ВДНХ завершится осенью 2020 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Трёхэтажное здание было построено в 1978 году в стиле советского архитектурного модернизма. Со временем объект пришёл в неудовлетворительное состояние.

В обновлённых помещениях заработает мультимедийный интерактивный центр киностудии «Союзмультфильм».

«На сегодняшний день полностью закончены фасадные работы на площади 1350 кв. метров», — цитирует пресс-службу департамента капитального ремонта портал мэра и правительства.

Продолжаются работы по внутренней отделке помещений.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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