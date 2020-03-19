Капремонт павильона «Семена» на ВДНХ завершится осенью 2020 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Трёхэтажное здание было построено в 1978 году в стиле советского архитектурного модернизма. Со временем объект пришёл в неудовлетворительное состояние.
В обновлённых помещениях заработает мультимедийный интерактивный центр киностудии «Союзмультфильм».
«На сегодняшний день полностью закончены фасадные работы на площади 1350 кв. метров», — цитирует пресс-службу департамента капитального ремонта портал мэра и правительства.
Продолжаются работы по внутренней отделке помещений.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.