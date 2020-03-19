В Москве отреставрируют здание бывшей пожарной части начала ХХ века

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В Москве началась реставрация здания бывшей пожарной части начала ХХ века.
В Москве отреставрируют здание бывшей пожарной части начала ХХ века
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Двухэтажный дом в стиле эклектики построили для ткацкой фабрики в селе Черкизово. В нём открыли производство платков. Под пожарную часть здание приспособили в 1924—1927 годах. Тогда же была пристроена трёхэтажная каланча.

«Сегодня дом с каланчой является объектом культурного наследия регионального значения. Он представляет собой уникальный образец исторической застройки рабочих окраин начала прошлого века», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В 2016 году в здании произошёл пожар, из-за которого сильно пострадали весь второй этаж и кровля.

На данный момент уже завершается демонтаж сгоревших конструкций, укрепление фундамента и несущих балок.

Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, реставрационные работы должны быть завершены в начале 2021 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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