В Москве отреставрируют здание бывшей пожарной части начала ХХ века

В Москве началась реставрация здания бывшей пожарной части начала ХХ века.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Двухэтажный дом в стиле эклектики построили для ткацкой фабрики в селе Черкизово. В нём открыли производство платков. Под пожарную часть здание приспособили в 1924—1927 годах. Тогда же была пристроена трёхэтажная каланча.

«Сегодня дом с каланчой является объектом культурного наследия регионального значения. Он представляет собой уникальный образец исторической застройки рабочих окраин начала прошлого века», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В 2016 году в здании произошёл пожар, из-за которого сильно пострадали весь второй этаж и кровля.

На данный момент уже завершается демонтаж сгоревших конструкций, укрепление фундамента и несущих балок.

Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, реставрационные работы должны быть завершены в начале 2021 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.