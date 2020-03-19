Херсонес Таврический закрыли для посещения из-за ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность — временно внести изменения в график работы музея-заповедника. До конца марта территория Херсонеса Таврического, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты для посещения», — говорится в сообщении на сайте музея.
Ранее «Реальное время» сообщало, что для посещений закрывается музей-заповедник «Свияжск» в Татарстане.