Херсонес Таврический закрыли для посещения из-за ситуации с коронавирусом

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» закрыли для посещения до конца марта из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность — временно внести изменения в график работы музея-заповедника. До конца марта территория Херсонеса Таврического, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты для посещения», — говорится в сообщении на сайте музея.

Ранее «Реальное время» сообщало, что для посещений закрывается музей-заповедник «Свияжск» в Татарстане.