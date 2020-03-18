В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
- РИА Новости
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.
Предупреждение о порывистом ветре действует в Москве с 11:00 18 марта до 11:00 20 марта, а в Подмосковье — с 9:00 18 марта до 9:00 20 марта.
13 марта сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев и повредил десятки автомобилей.
На востоке столице мужчина погиб после падения дерева на его автомобиль.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.