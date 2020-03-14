Universal приостановила производство фильма «Мир Юрского периода 3»

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Студия Universal приняла решение приостановить производство трёх проектов — приключенческого фэнтези «Мир Юрского периода 3», спортивной драмы «Как кремень» и пока не получившего название нового фильма Билли Айкнера.
Universal приостановила производство фильма «Мир Юрского периода 3»
  • ©kinopoisk.ru

Как отмечает Variety, соответствующие меры приняты из-за пандемии коронавируса. Представители студии подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и в ближайшие недели сообщат, когда производство картин будет возобновлено.

Съёмки «Мира Юрского периода 3» уже начались в Лондоне в феврале, но создатели остановили работу, чтобы обеспечить безопасность всех членов группы. Прокат фильма запланирован на июнь 2021 года. Пока не известно, повлияет ли перенос съёмок на дату премьеры.

Остальные замороженные проекты студии находятся на стадии подготовки к съёмкам. Производство фильма Билли Айкнера должно было начаться в марте 2020 года.

Ранее продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» объявили о переносе премьеры на ноябрь.

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