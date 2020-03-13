Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге

Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС России.

Согласно прогнозу, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, западный, скорость — 7—12 м/с. Местами днём порывы могут достигать 15 м/с.

В ночное время температура воздуха составит -3...-5 °С, в дневное — 0...-2 °С.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.