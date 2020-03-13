Спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам с 14 по 17 марта.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу специалистов, ночью и утром местами ожидается температура до -1…-6 °С. Спасатели советуют принять меры по защите насаждений от заморозков.

Также стало известно, что в Ставропольском крае на следующей неделе возможно резкое ухудшение погоды. С 16 по 19 марта ночью и утром прогнозируются заморозки, передаёт Newstracker.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Температура воздуха может опуститься до -8 °С.

16 и 17 марта ожидается снег. Скорость ветра — до 18 м/с.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Тюменской области.