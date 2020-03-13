Алексей Чумаков оценил шансы Little Big на Евровидении
- © Little Big
«Работают они просто потрясающе, на абсолютно европейском уровне. Мало кто из артистов, присутствующих на нашей эстраде, может так же круто работать на сцене», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Невские новости».
По его мнению, запала и энергетики Little Big должно хватить на то, чтобы пройти в топ-5.
Как считает Чумаков, группа должна как минимум быть заметной, а это важнее, чем занять какое-либо место.
Ранее продюсер Яна Рудковская в беседе с Nation News оценила песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение».