Алексей Чумаков оценил шансы Little Big на Евровидении

Певец Алексей Чумаков оценил шансы российской группы Little Big на конкурсе «Евровидение».

«Работают они просто потрясающе, на абсолютно европейском уровне. Мало кто из артистов, присутствующих на нашей эстраде, может так же круто работать на сцене», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Невские новости».

По его мнению, запала и энергетики Little Big должно хватить на то, чтобы пройти в топ-5.

Как считает Чумаков, группа должна как минимум быть заметной, а это важнее, чем занять какое-либо место.

Ранее продюсер Яна Рудковская в беседе с Nation News оценила песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение».