Алексей Чумаков оценил шансы Little Big на Евровидении

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Певец Алексей Чумаков оценил шансы российской группы Little Big на конкурсе «Евровидение».
Алексей Чумаков оценил шансы Little Big на Евровидении
  • © Little Big

«Работают они просто потрясающе, на абсолютно европейском уровне. Мало кто из артистов, присутствующих на нашей эстраде, может так же круто работать на сцене», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Невские новости».

По его мнению, запала и энергетики Little Big должно хватить на то, чтобы пройти в топ-5.

Как считает Чумаков, группа должна как минимум быть заметной, а это важнее, чем занять какое-либо место.

Ранее продюсер Яна Рудковская в беседе с Nation News оценила песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение».

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