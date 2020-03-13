В Тверской области 6,6 тысяч жителей остались без электричества из-за ветра

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В Тверской области 6,6 тыс. человек в 152 населённых пунктах остались без электричества из-за ураганного ветра.
В Тверской области 6,6 тысяч жителей остались без электричества из-за ветра
  • РИА Новости

Как сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные Минэнерго, к 9:00 в Тверской области из-за ураганного ветра были обесточены 30 линий электропередачи и 289 трансформаторных подстанций.

Отмечается, что наибольшее количество обесточенных населённых пунктов — в Калининском, Кимрском и Ржевском районах. 

К аварийно-восстановительным работам привлекли 70 ремонтных бригад энергетиков в составе 192 человек и 70 единиц спецтехники.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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