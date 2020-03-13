Рудковская оценила песню Little Big для Евровидения

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Продюсер Яна Рудковская оценила песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение».
Рудковская оценила песню Little Big для Евровидения
  • РИА Новости

«Мне песня понравилась, но я ожидала большего. Мне казалось, что можно сделать что-то хитовее», — заявила она в беседе с Nation News.

Рудковская отметила, что пока не слышала песни других конкурсантов, но ей кажется, что российский трек входит в первую тройку.

«А если будет слабый конкурс, то это реальная заявка на успех», — считает она.

Со своей стороны, продюсер Максим Фадеев в беседе с Newinform назвал Uno шикарной песней.

«Она абсолютно на волне времени, в той форме, в которой надо», — полагает он.

По мнению Фадеева, трек будет популярен в Европе, даже если группа Little Big не займёт призового места.

Ранее сообщалось, что клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения.

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