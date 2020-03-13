В Петербурге пройдёт фестиваль ирландского кино
- © Кадр из фильма «Дикие»
Как сообщает «Петербургский дневник», с 13 по 15 марта и с 21 по 22 марта в рамках фестиваля пройдут показы самых ярких киноновинок Ирландии, которые будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Отмечается, что публику ждут как полнометражные ленты, так и сборники короткого метра.
Фильмом открытия станет романтическая комедия «Пара нормальных» с юмором в духе шоу «Монти Пайтон».
Ранее, как сообщало URA.RU, организаторы рассказали о гостях кинофестиваля «Дух огня».