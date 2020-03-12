Оперу Россини «Шёлковая лестница» представят 28 апреля в Москве

Московский оперный театр Conlucia представит оперу Джоаккино Россини «Шёлковая лестница» 28 апреля.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Среди участников — солисты ведущих столичных театров. Партию главной героини исполнит Ирина Поливанова. Кроме того, на сцену выйдут Карина Хэрунц, Кирилл Золочевский, Ваагн Багдасарян.

В проекте также примет участие Алексей Верещагин, дирижёр Камерной сцены им. Б.А. Покровского, исторической и новой сцены Большого театра.

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