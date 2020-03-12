В Москве и Петербурге пройдёт премьера мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история»

В начале апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт премьера мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история».

Как сообщают «Дни.ру», в постановке задействованы Иван Ожогин, Алика Смехова, Анастасия Макеева, Оскар Кучера и Джемал Тетруашвили.

«Девочкам всегда нравятся хулиганы и плохие мальчики: с ними весело, захватывающе и испытываешь бурю эмоций. Но я никогда не попадусь на удочку Дон Жуана, так как слишком прагматична, чтобы позволять себя использовать», — призналась исполнительница роли Пилар Анастасия Макеева.

Отмечается, что премьера пройдёт 6, 7 и 16 апреля на Большой сцене «Мюзик-холла» в Петербурге и 8 апреля в «Театриуме на Серпуховке».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдёт театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии.