В Петербурге пройдёт ХХII Театральный фестиваль «Встречи в России»

В Санкт-Петербурге пройдёт театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии.

Как сообщают «Невские новости», ежегодный фестиваль на этот раз будет посвящён 75-летию Великой Победы и пройдёт с 3 по 8 апреля.

В рамках форума ведущие русскоязычные театры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии представят свои новые спектакли на сцене театра «Балтийский дом».

Уточняется, что во время фестиваля в фойе театра будет работать выставка фотографий из спектаклей, посвящённых теме Великой Отечественной войны.

Ранее kp.ru сообщала, что Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» пройдёт в Самаре с 24 по 30 апреля.