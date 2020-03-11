В Петербурге пройдёт ХХII Театральный фестиваль «Встречи в России»
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости», ежегодный фестиваль на этот раз будет посвящён 75-летию Великой Победы и пройдёт с 3 по 8 апреля.
В рамках форума ведущие русскоязычные театры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии представят свои новые спектакли на сцене театра «Балтийский дом».
Уточняется, что во время фестиваля в фойе театра будет работать выставка фотографий из спектаклей, посвящённых теме Великой Отечественной войны.
Ранее kp.ru сообщала, что Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» пройдёт в Самаре с 24 по 30 апреля.