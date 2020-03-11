В Москве пройдёт концерт «Классика энерджи»

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 18 марта пройдет концерт «Классика энерджи», участником которого станет симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением дирижёра Роберто Молинелли (Италия).

Как сообщает «Утро.ру», зрители услышат шедевры классической музыки, исполненные в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка.

«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди и Шопена будут представлены в новом звучании.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге с 6 по 14 марта пройдёт международный фестиваль «Посвящение маэстро».