В Москве пройдёт концерт «Классика энерджи»

Короткая ссылка
В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 18 марта пройдет концерт «Классика энерджи», участником которого станет симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением дирижёра Роберто Молинелли (Италия).
В Москве пройдёт концерт «Классика энерджи»
  • @RussianPhilharmonic
  • Facebook

Как сообщает «Утро.ру», зрители услышат шедевры классической музыки, исполненные в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка.

«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди и Шопена будут представлены в новом звучании. 

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге с 6 по 14 марта пройдёт международный фестиваль «Посвящение маэстро». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить