Эксперт прокомментировал ситуацию с изменением климата в России

Зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

«Сегодня мы видим не только климатические вызовы, но и серьёзную нагрузку на окружающую среду, которую создают прежде всего автомобили. Они в городах являются крупнейшими загрязнителями, а также промышленные предприятия, которые находятся в черте города или на окраине. Поэтому топливно-энергетический комплекс серьёзно участвует в этих процессах», — пояснил Черкасов в беседе с ФАН.

По его словам, чтобы избежать климатической угрозы благополучию России, необходимо финансировать науку и развитие новейших технологий, которые позволят минимизировать влияние природных процессов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространённые проблемы с твёрдыми коммунальными отходами.