Эксперт прокомментировал ситуацию с изменением климата в России

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.
Эксперт прокомментировал ситуацию с изменением климата в России
  • globallookpress.com

«Сегодня мы видим не только климатические вызовы, но и серьёзную нагрузку на окружающую среду, которую создают прежде всего автомобили. Они в городах являются крупнейшими загрязнителями, а также промышленные предприятия, которые находятся в черте города или на окраине. Поэтому топливно-энергетический комплекс серьёзно участвует в этих процессах», — пояснил Черкасов в беседе с ФАН.

По его словам, чтобы избежать климатической угрозы благополучию России, необходимо финансировать науку и развитие новейших технологий, которые позволят минимизировать влияние природных процессов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространённые проблемы с твёрдыми коммунальными отходами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить