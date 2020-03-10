Более 103 тысяч человек посетили выставку работ Шагала в «Новом Иерусалиме»
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной комитет по туризму, это рекордное число для регионального музея.
«Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания — её посетили более 103 тыс. жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье», — отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
В январе ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» побывали более 50 тыс. человек.