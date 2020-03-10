Более 103 тысяч человек посетили выставку работ Шагала в «Новом Иерусалиме»

Более 103 тыс. посетителей побывали на экспозиции «Шагал: между небом и землей» в подмосковном музее «Новый Иерусалим» за 3,5 месяца.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной комитет по туризму, это рекордное число для регионального музея.

«Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания — её посетили более 103 тыс. жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье», — отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В январе ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» побывали более 50 тыс. человек.