Более 103 тысяч человек посетили выставку работ Шагала в «Новом Иерусалиме»

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Более 103 тыс. посетителей побывали на экспозиции «Шагал: между небом и землей» в подмосковном музее «Новый Иерусалим» за 3,5 месяца.
Более 103 тысяч человек посетили выставку работ Шагала в «Новом Иерусалиме»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной комитет по туризму, это рекордное число для регионального музея.

«Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания — её посетили более 103 тыс. жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье», — отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В январе ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» побывали более 50 тыс. человек.

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