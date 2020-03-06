Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в 2019 году посетили более 750 тысяч человек
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Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города, в прошлом году там провели 3300 экскурсий.
«Экскурсионная программа музея в 2019 году пополнилась четырьмя новыми маршрутами, которые раскрывают историю христианства и духовный потенциал Херсонеса как древнейшего христианского центра. Наибольший интерес они вызвали у гостей Севастополя», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в 2020 году музей планирует оборудовать новые экспозиции под открытым небом и провести реконструкцию экспозиции у Античного театра.
Ранее, как писала газета «Известия», в российских музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью в связи с распространением коронавируса.