Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в 2019 году посетили более 750 тысяч человек

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В правительстве Севастополя заявили, что в 2019 году посетителями музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали более 750 тыс. человек.
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в 2019 году посетили более 750 тысяч человек
  • © Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города, в прошлом году там провели 3300 экскурсий.

«Экскурсионная программа музея в 2019 году пополнилась четырьмя новыми маршрутами, которые раскрывают историю христианства и духовный потенциал Херсонеса как древнейшего христианского центра. Наибольший интерес они вызвали у гостей Севастополя», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в 2020 году музей планирует оборудовать новые экспозиции под открытым небом и провести реконструкцию экспозиции у Античного театра.

Ранее, как писала газета «Известия», в российских музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью в связи с распространением коронавируса.

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