Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

До 18:00 6 марта возможны туман и ветер с порывами до 15 — 20 м/с. В целом в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Минимальные температуры в ночное время составят -2...-7 ˚С, на востоке — до -8...-13 ˚С. Днём прогнозируется до -1...+4 ˚С. На дорогах гололедица.

Ранее, как сообщало URA.RU, метеорологи рассказали о погоде на Урале весной.

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