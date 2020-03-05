Международный фестиваль «Посвящение маэстро» пройдёт 6—14 марта в Петербурге

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Международный фестиваль «Посвящение маэстро» будет проходить с 6 по 14 марта в Санкт-Петербурге.
Международный фестиваль «Посвящение маэстро» пройдёт 6—14 марта в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Концерты, спектакли, оперы и балеты представят в Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии, Государственной академической капелле им. М.И. Глинки и в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки.

Председатель худсовета и оргкомитета — гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В частности, запланирован гала-концерт «Золотые джазовые хиты», вечер органной музыки, спектакль-концерт «Легар-гала».

Ранее, как сообщало URA.RU, организаторы рассказали о гостях кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

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