Международный фестиваль «Посвящение маэстро» пройдёт 6—14 марта в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Концерты, спектакли, оперы и балеты представят в Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии, Государственной академической капелле им. М.И. Глинки и в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки.
Председатель худсовета и оргкомитета — гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В частности, запланирован гала-концерт «Золотые джазовые хиты», вечер органной музыки, спектакль-концерт «Легар-гала».
Ранее, как сообщало URA.RU, организаторы рассказали о гостях кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.