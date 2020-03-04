Сочинения классиков английской музыки представят 14 марта на концерте в Москве

Сочинения классиков английской музыки представят 14 марта на концерте в Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Участниками вечера станут лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов (орган) и Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». Дирижёр — заслуженный артист России Виктор Луценко.

Они исполнят произведения Питера Уорлока, Эдварда Элгара, Густава Холста, Георга Фридриха Генделя, Бенджамина Бриттена и Карла Дженкинса.

Кроме того, будет представлена фантазия для органа на темы из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (Владимир Дашкевич — Фёдор Строганов).

Ранее НСН сообщала, что французская группа Paris Combo выступит в Москве 6 марта в рамках мирового турне.