Международный фестиваль циркового искусства откроется 5 марта в Ижевске

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Международный фестиваль циркового искусства откроется в четверг, 5 марта, в Ижевске.
Международный фестиваль циркового искусства откроется 5 марта в Ижевске
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы решили собрать на фестивале лучших представителей на сегодняшний день, которые находятся на вершине циркового олимпа. Артисты приехали, сейчас идут репетиции», — заявил председатель жюри Дмитрий Иванов.

Среди участников — акробаты, канатоходцы, жонглёры, клоуны. Они представляют Россию, Колумбию, Францию, Испанию, Аргентину, Финляндию и другие страны.

В 2020 году фестиваль посвящён 100-летию государственности Удмуртии.

В состав жюри вошли известные цирковые деятели, президенты компаний разных стран.

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