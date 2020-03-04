Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о новых проектах.

«К 75-летию Победы запишем несколько песен», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, по словам артиста, в марте состоятся концерты в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре, в апреле — в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске.

«У «Любэ» нет такого понятия, как новая программа. Мы тусуем песни. И на своих концертах показываем свою богатую историю», — отметил Расторгуев.

Ранее НСН сообщала о концерте трубача Кирилла Солдатова в Москве.