Шоу «Симфонические рок-хиты» пройдёт 29 марта в Москве

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Шоу «Симфонические рок-хиты» пройдёт 29 марта в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Шоу «Симфонические рок-хиты» пройдёт 29 марта в Москве
  • © CONCORD ORCHESTRA / youtube

Об этом сообщают «Дни.ру».

Новую программу «Властелин тьмы» представит Concord Orchestra. Художественный руководитель и главный дирижёр — Фабио Пирола.

Прозвучат хиты групп Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Rammstein.

Особенность оркестра в том, что музыканты не сидят, а танцуют и импровизируют.

Ранее НСН сообщала, что французская группа Paris Combo выступит в Москве 6 марта в рамках мирового турне.

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