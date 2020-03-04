Константин Крюков рассказал о роли в многосерийном фильме «Легенда Феррари»

Актёр Константин Крюков рассказал о роли в многосерийной картине «Легенда Феррари», посвящённой первой советской разведчице Ольге Голубовской, более известной под псевдонимом Эль Феррари.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Для меня самое интересное и сложное — это, наверное, понять мотивационную часть людей, как можно настолько жертвовать многим ради режима, ради мысли о каком-либо будущем, состоящем из тех или иных вещей», — признался актёр.

Крюков также добавил, что его героя в реальности не существовало, но его появление в картине он считает логичным.

Ранее актёр Александр Петров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о съёмках в спортивной драме «Стрельцов», посвящённой советскому футболисту Эдуарду Стрельцову.