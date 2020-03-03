Юлия Самойлова прокомментировала участие Little Big в Евровидении
- @littlebigbandofficial
«Little Big — самые западные артисты из всего отечественного шоу-бизнеса. Они задают тренды, заставляют весь мир танцевать странные танцы», — заявила она в беседе с Newinform.
По её словам, у группы мощный бэкграунд, отлаженное шоу и море поклонников на Западе.
Со своей стороны, певец Лев Лещенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что не в полной мере знаком с творчеством Little Big, но верит в их преимущество над сольными исполнителями.
«Я думаю, что пора уже, наверное, группу послать, потому что наши сольные проекты как-то не всегда удаются», — сказал он.
Ранее певец Филипп Киркоров прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении.