Синоптик предупредила об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе

Дежурный синоптик городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Ваховская рассказала о погоде в Севастополе.

«4 марта в Севастополе ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 12—17 м/с, температура воздуха ночью +11...+13 ˚С, днём +19...+21 ˚С», — заявила она в беседе с «Новым Севастополем».

В региональном управлении МЧС России предупредили, что при такой погоде возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов.

«Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок», — сказали в ведомстве.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.