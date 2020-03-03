Синоптик предупредила об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе

Короткая ссылка
Дежурный синоптик городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Ваховская рассказала о погоде в Севастополе.
Синоптик предупредила об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе
  • РИА Новости

«4 марта в Севастополе ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 12—17 м/с, температура воздуха ночью +11...+13 ˚С, днём +19...+21 ˚С», — заявила она в беседе с «Новым Севастополем».

В региональном управлении МЧС России предупредили, что при такой погоде возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов.

«Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок», — сказали в ведомстве.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить