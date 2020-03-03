В Перми пройдёт выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
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Об этом сообщает kp.ru.
Экспозицию подготовил Музей истории Санкт-Петербурга. Будет представлено более 100 копий, выполненных отечественными реставраторами и художниками.
В частности, можно будет увидеть копии погребальной маски Тутанхамона и его золотых саркофагов. Оригиналы хранятся в Каирском музее и не покидают пределы Египта.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.