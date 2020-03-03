В Перми пройдёт выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

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В Центральном выставочном зале Перми пройдёт выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Посетить её можно с 18 марта до 4 июня.
В Перми пройдёт выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
  • © Музей истории Санкт-Петербурга

Об этом сообщает kp.ru.

Экспозицию подготовил Музей истории Санкт-Петербурга. Будет представлено более 100 копий, выполненных отечественными реставраторами и художниками.

В частности, можно будет увидеть копии погребальной маски Тутанхамона и его золотых саркофагов. Оригиналы хранятся в Каирском музее и не покидают пределы Египта.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.

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