В Перми пройдёт выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

В Центральном выставочном зале Перми пройдёт выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Посетить её можно с 18 марта до 4 июня.

Об этом сообщает kp.ru.

Экспозицию подготовил Музей истории Санкт-Петербурга. Будет представлено более 100 копий, выполненных отечественными реставраторами и художниками.

В частности, можно будет увидеть копии погребальной маски Тутанхамона и его золотых саркофагов. Оригиналы хранятся в Каирском музее и не покидают пределы Египта.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.