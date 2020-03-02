Брюс Дикинсон из Iron Maiden выступит в Москве и Петербурге

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Брюс Дикинсон из группы Iron Maiden выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Он представит свою автобиографическую книгу «Для чего эта кнопка?».
Брюс Дикинсон из Iron Maiden выступит в Москве и Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщают «Дни.ру».

На английском языке мемуары были выпущены в 2017 году. Для их продвижения Дикинсон провёл несколько публичных чтений с ответами на вопросы слушателей. С тех пор творческие вечера музыканта превратились в полномасштабное двухчасовое шоу.

Теперь проект «Вечер с Брюсом Дикинсоном» представят в России — 11 марта в Санкт-Петербурге и 12 марта в Москве.

Ранее Newinform сообщал, что группа In Flames выступит 10 марта в Санкт-Петербурге.

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