Брюс Дикинсон из Iron Maiden выступит в Москве и Петербурге

Брюс Дикинсон из группы Iron Maiden выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Он представит свою автобиографическую книгу «Для чего эта кнопка?».

Об этом сообщают «Дни.ру».

На английском языке мемуары были выпущены в 2017 году. Для их продвижения Дикинсон провёл несколько публичных чтений с ответами на вопросы слушателей. С тех пор творческие вечера музыканта превратились в полномасштабное двухчасовое шоу.

Теперь проект «Вечер с Брюсом Дикинсоном» представят в России — 11 марта в Санкт-Петербурге и 12 марта в Москве.

Ранее Newinform сообщал, что группа In Flames выступит 10 марта в Санкт-Петербурге.