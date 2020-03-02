Брюс Дикинсон из Iron Maiden выступит в Москве и Петербурге
- Reuters
Об этом сообщают «Дни.ру».
На английском языке мемуары были выпущены в 2017 году. Для их продвижения Дикинсон провёл несколько публичных чтений с ответами на вопросы слушателей. С тех пор творческие вечера музыканта превратились в полномасштабное двухчасовое шоу.
Теперь проект «Вечер с Брюсом Дикинсоном» представят в России — 11 марта в Санкт-Петербурге и 12 марта в Москве.
Ранее Newinform сообщал, что группа In Flames выступит 10 марта в Санкт-Петербурге.