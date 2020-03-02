Синоптики предупредили о возможном раннем паводке в Оренбургской области

Синоптики предупредили, что паводок в Оренбургской области может начаться на десять дней раньше привычного срока.

Как сообщает RIA56, об этом было заявлено на заседании противопаводковой комиссии. Участники обсудили готовность всех служб Оренбурга к пропуску талых вод. Определён план первоочередных мероприятий.

Гражданам раздают памятки с информацией, как вести себя в случае паводка. Уточняются списки тех, кому в первую очередь может потребоваться помощь.

Идёт постоянный мониторинг ситуации на Черновском и Димитровском водохранилищах, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.