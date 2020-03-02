Синоптики предупредили о возможном раннем паводке в Оренбургской области
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- РИА Новости
Как сообщает RIA56, об этом было заявлено на заседании противопаводковой комиссии. Участники обсудили готовность всех служб Оренбурга к пропуску талых вод. Определён план первоочередных мероприятий.
Гражданам раздают памятки с информацией, как вести себя в случае паводка. Уточняются списки тех, кому в первую очередь может потребоваться помощь.
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