Метеорологи рассказали о погоде на Урале весной

Метеорологи рассказали, какая погода ожидается на Урале весной.

«В марте ожидается неустойчивая погода со смешанными осадками, переходами температуры из плюса в минус и гололёдными явлениями», — отметил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с URA.RU.

По его словам, в апреле установится плюсовая температура, также ожидаются осадки в виде дождя.

В мае с высокой долей вероятности на Урале пройдут летние штормы с ливневыми дождями, грозами и шквалистым ветром.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, отметил, что весенние месяцы будут теплее нормы, однако погодной аномалии ожидать не стоит.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, весной на Урале будут наблюдаться перепады в температурном фоне в пределах 10—15 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в начале марта.