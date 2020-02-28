Главный синоптик Петербурга оценил перспективы погодных аномалий

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов оценил перспективы погодных аномалий.

«Скорее всего, в Петербурге будут аномалии, поскольку сейчас небольшое похолодание, потом ожидается выход циклона, и 1 и 2 марта наступит плюсовая температура. Сейчас она, разумеется, отрицательная, но вскоре наступит плюс», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Колесова, повышение будет до +2...+4 °C из-за прохождения циклона, и этот плюс окажется выше нормы градусов на семь, а возможно, и выше.

«Так что мы будем наблюдать небольшую аномалию в начале месяца», — считает он.

Ранее Колесов назвал зиму 2020 года самой тёплой за всю историю наблюдений.

27 февраля URA.RU сообщало, что в Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели.