Главный синоптик Петербурга оценил перспективы погодных аномалий
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- РИА Новости
«Скорее всего, в Петербурге будут аномалии, поскольку сейчас небольшое похолодание, потом ожидается выход циклона, и 1 и 2 марта наступит плюсовая температура. Сейчас она, разумеется, отрицательная, но вскоре наступит плюс», — заявил он в беседе с Nation News.
По словам Колесова, повышение будет до +2...+4 °C из-за прохождения циклона, и этот плюс окажется выше нормы градусов на семь, а возможно, и выше.
«Так что мы будем наблюдать небольшую аномалию в начале месяца», — считает он.
Ранее Колесов назвал зиму 2020 года самой тёплой за всю историю наблюдений.
27 февраля URA.RU сообщало, что в Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели.