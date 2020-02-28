Мария Миронова рассказала о новых ролях

Актриса Мария Миронова рассказала о съёмках в кино после рождения сына.

«20 декабря я впервые после родов вышла на сцену «Ленкома» и сыграла в спектакле. А с начала этого года у меня не только съёмки в фильме «Обратная связь», но и в картине «Родитель» замечательного режиссера Влада Фурмана. Снимать начнём ближе к марту. Это очень серьёзная история о большой проблеме — юношеской наркомании», — отметила актриса в беседе с газетой «Известия».

Она также добавила, что во второй части картины «Обратная связь» речь пойдёт о семейных парах, которые соберутся вместе на Новый год.

Ранее актриса Татьяна Арнтгольц в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о поступлении в московское театральное училище вместе с сестрой.