Александр Олешко рассказал об уходе с НТВ

Телеведущий и актёр Александр Олешко заявил, что больше не работает на канале НТВ.

В беседе с kp.ru он также призвал не связывать это событие с тем, что его коллега Дмитрий Шепелев недавно объявил об уходе с Первого канала.

На вопрос о том, совпадение ли то, что два года назад его уход совпал с уходом Андрея Малахова, ведущий ответил: «И эти случаи не нужно связывать. Тем более что всё было не так. С Первого канала я ушёл за два месяца до Малахова, и никто про это не знал. Я не собирался поднимать шумиху. Так же и с НТВ».

Как уточнил Олешко, он официально перестал быть ведущим НТВ два месяца назад.

По его словам, он продолжает работать в Театре имени Вахтангова.

«У меня там трудовая книжка», — добавил актёр.

Кроме того, Олешко отметил, что никаких конфликтов на телевидении у него нет. Как рассказал ведущий, сроки контракта с НТВ завершены, интересного проекта для него на канале нет.

В январе 2020 года телеведущий программы «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков сообщил, что холдинг ВГТРК принял решение о снятии шоу с эфира.