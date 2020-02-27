В ветклиниках Москвы пройдёт акция по чипированию животных

В государственных ветклиниках Москвы пройдёт акция по чипированию животных.

Об этом сообщает ОТР.

Цены на услугу будут снижены с 2 марта по 30 апреля.

«В этом году мы решили провести акцию до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. Ведь в случае потери питомца наличие чипа позволит его идентифицировать и вернуть владельцу», — цитирует главу комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина портал мэра и правительства.

По его словам, в последнее время в столице стали более ответственно относиться к постановке питомцев на учёт. В 2019 году в государственных ветклиниках чипировали более 6 тыс. домашних собак и кошек, что на тысячу больше, чем годом ранее.

Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу Минюста ввести штраф до 5 тыс. рублей для владельцев опасных пород собак, гуляющих без намордника.