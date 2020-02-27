Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт 5—11 марта в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Всего подано 311 заявок. Из них 19 фильмов попали в конкурсную программу, 23 — во внеконкурсную.
В частности, будут показаны ленты «Полуночная молитва» (Санкт-Петербург), «Внутри» (Симферополь), «Мясорубка» (Москва), Six degrés de separation (Россия — Франция).
Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «17 мгновений» в Павловском Посаде.