Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт 5—11 марта в Ижевске

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Международный фестиваль короткометражного кино «42 фильма» пройдёт 5—11 марта в Ижевске.
Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт 5—11 марта в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Всего подано 311 заявок. Из них 19 фильмов попали в конкурсную программу, 23 — во внеконкурсную.

В частности, будут показаны ленты «Полуночная молитва» (Санкт-Петербург), «Внутри» (Симферополь), «Мясорубка» (Москва), Six degrés de separation (Россия — Франция).

Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «17 мгновений» в Павловском Посаде.

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