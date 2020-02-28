Детский ансамбль Ensolei стал победителем хорового чемпионата мира
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Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города, состязания проходили с 19 по 23 февраля, в них приняли участие 19 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Раменского, Белгорода, Ижевска, Всеволожска, Магнитогорска, Сыктывкара, Южно-Сахалинска.
Отмечается, что ансамбль Ensolei исполнил музыку эпохи Возрождения, современную и духовную музыку.
В награду за первое место музыканты получили Золотой кубок чемпионата.
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