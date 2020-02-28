Детский ансамбль Ensolei стал победителем хорового чемпионата мира

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Детский ансамбль Ensolei из Ижевска одержал победу в хоровом чемпионате мира.
Детский ансамбль Ensolei стал победителем хорового чемпионата мира
  • © Пресс-служба администрации Ижевска

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города, состязания проходили с 19 по 23 февраля, в них приняли участие 19 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Раменского, Белгорода, Ижевска, Всеволожска, Магнитогорска, Сыктывкара, Южно-Сахалинска.

Отмечается, что ансамбль Ensolei исполнил музыку эпохи Возрождения, современную и духовную музыку. 

В награду за первое место музыканты получили Золотой кубок чемпионата.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Коломенском пройдёт фестиваль славянского искусства «Русское поле».

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