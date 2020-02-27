Клим Шипенко прокомментировал ситуацию в российской киноиндустрии

Режиссёр фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко рассказал о ситуации в отечественной киноиндустрии.

По его мнению, российскому кино для дальнейшего развития отрасли необходимы государственные субсидии, без которых невозможно создать глобальный поток фильмов.

«В основном телевизионные фильмы, рассчитанные на телепоказ и только, способные себя оправдать за счёт показа рекламных бюджетов на них. С точки зрения полнометражных фильмов — даже не понимаю. То, что мы называем фестивальным кино, — я думаю, что фестиваль «Кинотавр» будет нечем заполнять, если не будет Министерства культуры и Фонда кино», — отметил Клим Шипенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», Егор Дружинин рассказал о своей новой постановке — клоунском шоу «Жёлтый и Чёрный».