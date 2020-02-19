Концерт «День рождения Генделя» пройдёт 23 февраля в Москве

Концерт «День рождения Генделя: концерты для органа с оркестром» пройдёт 23 февраля в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Выступят титулярный органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор и ансамбль Collegium Musicum. Художественный руководитель и дирижёр — Олег Романенко.

Концерты для органа с оркестром Георг Гендель сочинил для Лондона. Сборник концертов под опусом 4 был опубликован в 1738 году. После смерти композитора был издан сборник под опусом 7, в который вошли работы, созданные в 1740—1751 годах.

Ранее НСН сообщала, что трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве.