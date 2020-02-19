Андрей Звягинцев презентовал книгу сценариев

Режиссёр, сценарист, двукратный номинант на премию «Оскар» Андрей Звягинцев представил на творческой встрече в Санкт-Петербурге книгу сценариев всех своих полнометражных фильмов.

Всего в книгу вошли сценарии пяти картин Звягинцева, снятых в период с 2003 по 2017 год: «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» и «Возвращение». Все, кроме последнего, написал сам режиссёр в соавторстве с Олегом Негиным. Авторами сценария к его дебютному полнометражному фильму «Возвращение» 2003 года стали Владимир Моисеенко и Александр Новотоцкий.

Как сообщает ТАСС, представленные в книге тексты не подвергались редактуре и были опубликованы с комментариями самого режиссёра и заметками съёмочной группы.

Звягинцев предложил читателям сначала ознакомиться с текстом без заметок, а к ним вернуться позже. Он отметил, что комментарии помогут увидеть сомнения группы, которые появлялись во время рабочего процесса, а также расширить понимание самого текста.

Андрей Звягинцев является обладателем наград Венецианского («Возвращение») и Каннского («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») кинофестивалей, а также премий «Ника», «Золотой глобус», «Золотой орёл», «Сезар» и других. Фильмы Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь» были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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