Дружинин рассказал о шоу «Жёлтый и Чёрный»

Егор Дружинин рассказал о своей новой постановке — клоунском шоу «Жёлтый и Чёрный».

Как сообщает сайт «Москва 24», сказка будет представлена зрителям в феврале и марте.

«Клоунада — это вся жизнь в одной таблетке. За хорошим клоуном интересно наблюдать, потому что, наблюдая за ним, мы наблюдаем за собой. Современная клоунада по форме гораздо разнообразнее, чем раньше. Она проникает в те места, где раньше ей было не место, и пользуется теми вещами, которыми раньше не пользовалась. Она даже позволяет себе роскошь не быть смешной, отдавая предпочтение парадоксу, а не шутке», — отметил постановщик.

По признанию Дружинина, сложно было не заиграться и выбрать из множества сюжетных ходов и реприз те, которые по-настоящему увлекут зрителя.

Главные роли в спектакле исполнят Михаил Кукота, Игорь Чехов и Михаил Башкатов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Государственном Кремлёвском дворце с 17 по 23 марта представят мюзикл «Дон Жуан».