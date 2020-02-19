Антонов рассказал об отношении к современной западной музыке

Певец и композитор Юрий Антонов рассказал о своём отношении к современной западной музыке.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он признался, что современная музыка нравится ему меньше, чем написанная 40—50 лет назад.

«Тогда были красивые мелодии, шикарные аранжировки, прекрасные исполнители. Сегодня ты можешь сделать на компьютере любую аранжировку. Не нужны живой звук, живые гитары», — отметил исполнитель.

Он добавил, что в настоящее время есть неплохие исполнители, но за редким исключением отсутствуют мелодии, а все аранжировки похожи друг на друга.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.