Клим Шипенко прокомментировал кассовый успех фильма «Холоп»
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что повлияло множество разных факторов.
«Когда происходит такой успех, не бывает чего-то одного. Комбинация всех элементов. Значит, всё вот так правильно совпало. Все ингредиенты. Совокупность факторов», — сказал Шипенко.
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