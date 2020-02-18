Клим Шипенко прокомментировал кассовый успех фильма «Холоп»

Режиссёр, сценарист и продюсер Клип Шипенко прокомментировал кассовый успех своего фильма «Холоп».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что повлияло множество разных факторов.

«Когда происходит такой успех, не бывает чего-то одного. Комбинация всех элементов. Значит, всё вот так правильно совпало. Все ингредиенты. Совокупность факторов», — сказал Шипенко.

Лента опередила по сборам спортивную драму «Движение вверх» и стала рекордсменом в истории отечественного кино.

Ранее актёр Сергей Лавыгин в беседе с Newinform прокомментировал лидерство фильма «Лёд-2» в российском прокате.