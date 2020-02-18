Клим Шипенко прокомментировал кассовый успех фильма «Холоп»

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Режиссёр, сценарист и продюсер Клип Шипенко прокомментировал кассовый успех своего фильма «Холоп».
Клим Шипенко прокомментировал кассовый успех фильма «Холоп»
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что повлияло множество разных факторов.

«Когда происходит такой успех, не бывает чего-то одного. Комбинация всех элементов. Значит, всё вот так правильно совпало. Все ингредиенты. Совокупность факторов», — сказал Шипенко.

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