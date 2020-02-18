В Петербурге заявили об открытии дамбы

В дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга заявили, что угроза наводнения в городе миновала и дамба была открыта для прохода судов.

Как сообщает «Петербургский дневник», решение о закрытии дамбы было принято в связи с угрозой наводнения в городе из-за сильного ветра.

В ведомстве уточнили, что в 03:00 пиковые значения подъёма уровня воды были пройдены.

Около 04:54 специалисты КЗС начали открывать водопропускные отверстия, проточность между Финским заливом и Невской губой была восстановлена.

В 06:00 канал был полностью свободен для прохода судов.

Ранее URA.RU сообщало, что сильный порывистый боковой ветер стал причиной массовых задержек авиарейсов в Новом Уренгое (ЯНАО).