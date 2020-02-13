Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля

Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии Дня всех влюблённых.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Level.Travel.

Первое место занимают курорты Турции. Стоимость тура на три ночи с захватом 14 февраля на человека при одиночной и парной поездке почти не отличается. Но отмечается, что многие турецкие отели отказывают в размещении одиноким мужчинам.

Отпуск в Риме, Париже и Сочи туристам-одиночкам обойдётся дороже по меньшей мере на 13%.

В Праге гостиница для пар окажется на 38% дешевле, чем для тех, кто приехал один. Совместный отпуск на Кипре и в ОАЭ также оценивается дороже, чем путешествие для одного человека.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на подарки к 14 февраля.