Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля

Короткая ссылка
Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии Дня всех влюблённых.
Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Level.Travel.

Первое место занимают курорты Турции. Стоимость тура на три ночи с захватом 14 февраля на человека при одиночной и парной поездке почти не отличается. Но отмечается, что многие турецкие отели отказывают в размещении одиноким мужчинам.

Отпуск в Риме, Париже и Сочи туристам-одиночкам обойдётся дороже по меньшей мере на 13%.

В Праге гостиница для пар окажется на 38% дешевле, чем для тех, кто приехал один. Совместный отпуск на Кипре и в ОАЭ также оценивается дороже, чем путешествие для одного человека.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на подарки к 14 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить