Концерт «Бах в Лейпциге» пройдёт 16 февраля в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
Выступление состоится в рамках цикла «Все кантаты Баха с Романом Насоновым». Его участниками станут ансамбль старинной музыки Collegium Musicum и его главный дирижёр и художественный руководитель Олег Романенко.
Концертный цикл начался в сезоне 2017—2018 годов. Завершение намечено на 2026—2027 годы. Всего прозвучит 200 духовных вокально-инструментальных сочинений Иоганна Себастьяна Баха.
Ранее НСН сообщала, что трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве.