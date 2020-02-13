Концерт «Бах в Лейпциге» пройдёт 16 февраля в Москве

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Концерт «Бах в Лейпциге: парные кантаты. Сезон третий. Концерт четвёртый» пройдёт 16 февраля в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве.
Концерт «Бах в Лейпциге» пройдёт 16 февраля в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

Выступление состоится в рамках цикла «Все кантаты Баха с Романом Насоновым». Его участниками станут ансамбль старинной музыки Collegium Musicum и его главный дирижёр и художественный руководитель Олег Романенко.

Концертный цикл начался в сезоне 2017—2018 годов. Завершение намечено на 2026—2027 годы. Всего прозвучит 200 духовных вокально-инструментальных сочинений Иоганна Себастьяна Баха.

Ранее НСН сообщала, что трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве.

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