В Москве покажут фильмы молодых режиссёров

Фильмы, созданные студентами и выпускниками ВГИКа, покажут в столичном кинотеатре «Иллюзион» 13 февраля.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, показы и обсуждения игровых, документальных и анимационных фильмов разных жанров и направлений пройдут в рамках киноклуба «Дебют в «Иллюзионе».

«Мы очень рады предоставить начинающим кинематографистам такой шанс — фильмы будут показаны широкой публике на большом экране нашего исторического зала в кинотеатре «Иллюзион». Уверен, нас с вами ждёт множество открытий», — отметил генеральный директор Госфильмофонда России Николай Малаков.

В том числе в рамках проекта будут показаны картины «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» режиссёра Александра Ханта, «Коридор бессмертия» Фёдора Попова и картина Рустама Ильясова «Вакантна жизнь шеф-повара».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера.