Названы лауреты «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим»

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Премию «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» получил фильм «1917», а премию за «Лучший грим» получила картина «Скандал».

Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.

В категории «Лучшие визуальные эффекты» также были номинированы «Ирландец», «Мстители: Финал», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Король Лев».

В категории «Лучший грим» также были представлены картины «1917», «Джуди», «Джокер», «Малефисента: Владычица тьмы».

Ранее премию «Оскар» за «Лучшую операторскую работу» получил Роджер Дикинс за работу над фильмом «1917».

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