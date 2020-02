Премию «Оскар» за «Лучшую песню к фильму» получили Элтон Джон и Берни Топин за песню (I'm Gonna) Love Me Again к фильму «Рокетмен».

Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.

В категории также были представлены Stand Up Синтия Эриво, Джошуа Кэмпбелл («Гарриет»), I'm Standing With You Дайан Уоррен («Прорыв»), I Can't Let You Throw Yourself Away Рэнди Ньюман («История игрушек 4»), Into the Unknown Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес («Холодное сердце 2»).

Ранее премию «Оскар» за «Лучший монтаж звука» получил фильм «Ford против Ferrari», а премию за «Лучший звук» получила картина «1917».