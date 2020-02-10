«Оскар» за «Лучшую песню к фильму» получили Элтон Джон и Берни Топин

Короткая ссылка
Премию «Оскар» за «Лучшую песню к фильму» получили Элтон Джон и Берни Топин за песню (I'm Gonna) Love Me Again к фильму «Рокетмен».

Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.

В категории также были представлены Stand Up Синтия Эриво, Джошуа Кэмпбелл («Гарриет»), I'm Standing With You Дайан Уоррен («Прорыв»), I Can't Let You Throw Yourself Away Рэнди Ньюман («История игрушек 4»), Into the Unknown Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес («Холодное сердце 2»).

Ранее премию «Оскар» за «Лучший монтаж звука» получил фильм «Ford против Ferrari», а премию за «Лучший звук» получила картина «1917».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить