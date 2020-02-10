«Оскар» за «Лучшую песню к фильму» получили Элтон Джон и Берни Топин
Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.
It’s official! #Oscarspic.twitter.com/IiCD9LR0Q7— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
В категории также были представлены Stand Up Синтия Эриво, Джошуа Кэмпбелл («Гарриет»), I'm Standing With You Дайан Уоррен («Прорыв»), I Can't Let You Throw Yourself Away Рэнди Ньюман («История игрушек 4»), Into the Unknown Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес («Холодное сердце 2»).
Ранее премию «Оскар» за «Лучший монтаж звука» получил фильм «Ford против Ferrari», а премию за «Лучший звук» получила картина «1917».