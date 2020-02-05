Анастасия Мельникова прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы

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Актриса, телеведущая Анастасия Мельникова прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы.
Анастасия Мельникова прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы
  • © Anatoliy Kolushenko/Russian Look
  • globallookpress.com

«Вы знаете, это очень страшно, когда так рано уходят такие талантливые люди», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

Как отметила Мельникова, она знала Бульбу как фантастического артиста.

«Таких артистов, как он, единицы в этом мире», — добавила актриса.

Ранее заслуженный артист России Сергей Селин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы.

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