Актриса, телеведущая Анастасия Мельникова прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы.

«Вы знаете, это очень страшно, когда так рано уходят такие талантливые люди», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

Как отметила Мельникова, она знала Бульбу как фантастического артиста.

«Таких артистов, как он, единицы в этом мире», — добавила актриса.

Ранее заслуженный артист России Сергей Селин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы.